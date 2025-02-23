مهرجان الظفرة البحري يتوج الفائزين في السباقات ويكرم شركاء النجاح



توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، الفائزين في السباقات البحرية والرياضية التي جرت أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري بدورته الـ16، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

حضر التتويج، عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسيف سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع مهرجان الظفرة البحري، وجمع من محبي الرياضات التراثية والبحرية وزوار المهرجان.

وشهد سباق مروح للمحامل الشراعية، الذي جرى لمسافة 10 أميال بحرية، إقبالاً كبيراً من النواخذة؛ إذ وصل عدد المحامل المشاركة إلى 78 محملاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز السباق 3 ملايين و126 ألف درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز سباق الظفرة لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي جرت منافساته في 4 أشواط لمسافة 3 أميال بحرية، مليونين و416 ألف درهم.

وتوج المهرجان الفائزين في سباق الجري «مسافة 5 كم، و3 كم، و1 كم»، الذي شهد إقبالاً واسعاً من المشاركين، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى على المسرح الرئيسي للمهرجان، كما تم تتويج الفائزين في بطولة كرة القدم.

من جهة أخرى، كرم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مشاريع صون التراث والمحافظة عليه.