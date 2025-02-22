أبطال الإمارات يبهرون جمهور «العرض الليلي للدراجات المائية»



فاز البطل العالمي في الدراجات المائية ونجم فريق أبوظبي راشد علي صالح الملا بالمركز الأول في فئة الاستعراضات الحرة، ضمن منافسات العرض الليلي للدراجات المائية، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2024-2025، أول من أمس، وجاء مبهراً للجمهور الذي تابع الفعالية أمام واجهة دبي هاربور المائية.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 2018 على تنظيم العرض الليلي كفعالية رياضية بحرية جذابة ليلاً في مسار صغير أشبه بالمسرح أمام الجمهور، حيث حققت الفعالية نجاحاً باهراً لتستمر سنوياً، ويتم تطويرها باحتساب نقاطها ضمن سباق دبي الدولي للدراجات المائية، والذي تدخل نقاطه في التصنيف العالمي للمتسابقين في فئة الاستعراضات الحرة، والتي شهدت العام الماضي تتويج المتسابق راشد علي صالح الملا بالمركز الأول عالمياً،

وفرض الملا سيطرته على المنافسة متفوقاً على باقي المشاركين، ومن بينهم المتسابق الجنوب أفريقي رينارد استر هويزن، الذي حل ثانياً، وبطلنا محمد علي جابر الهاملي، الذي حل ثالثاً، والمغربي ياسين فضلي، الذي جاء رابعاً، والسعودي نزار أبوالجدايل، الذي اكتفى بالمركز الخامس.

وواصل بطلنا مانع حبيب المرزوقي سيطرته المطلقة على منافسات فئة الألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي- مقدماً فاصلاً مبهراً بالألوان الضوئية، والتي شهدت الحضور ليحصل على المركز الأول بجدارة، متفوقاً على شقيقه ماجد حبيب المرزوقي، الذي حل ثانياً، فيما حصل المغربي ياسين فضلي على المركز الثالث.