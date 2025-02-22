الإثارة تتواصل في بطولة دبي لصيد الأسماك

تواصلت لليوم الثاني منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 130 متسابقاً ومتسابقة من أبناء الإمارات والمقيمين من سلطنة عمان واليمن وجزر القمر ومصر والأردن ومقدونيا، حيث تحظى البطولة بمتابعة واهتمام كبير من محبي هواية صيد الأسماك والرياضيين.

وارتفع عدد المشاركات إلى 10 أسماك متنوعة، أكدت قوة التنافس بين المشاركين، وسعيهم للوصول إلى منصة التتويج، ليتصدر مروان أحمد بن الشيخ مجرن الكندي مسابقة صيد أسماك الكنعد «كيينغ فيش» بعد أن اصطاد سمكة بوزن 33.75 كلغ متفوقاً على أحمد عمر أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، الذي اصطاد سمكة بوزن 28.20 كلغ، بينما حل ثالثاً سعيد جابر المهيري، الذي اصطاد سمكة بوزن 24.15 كلغ، تلاه عبدالله حسين علي، الذي اصطاد سمكة بوزن 23.65 كلغ.

وفي مسابقة صيد سمك السكل «كوبيا» تقدم عبدالله أحمد المري بمشاركة مميزة في البطولة وللمرة الثانية، حيث اصطاد هذه المرة سمكة بوزن 26.65، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر علي عبدالله لاغر، الذي اصطاد سمكة بوزن 30.05 كلغ في اليوم الأول.

بينما احتل علي سعيد المزروعي المركز الثالث بوزن 25.60 كلغ، وحل راشد سعيد خوري رابعاً بوزن 19.25 كلغ. وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للموسم السادس على التوالي في إطار خطط وجهود مجلس إدارة النادي لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية .