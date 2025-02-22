انتخاب العبيدلي عضواً في تنفيذية «عربي الشراع»

انتخب محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع الحديث في الدورة الأولمبية 2025-2028 خلال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي انعقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويعد انتخاب محمد عبدالله العبيدلي امتداداً للحضور المميز لكوادرنا الوطنية في التنظيمات والجمعيات والاتحادات الدولية، حيث حاز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، العام الماضي، ثقة الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا والخليج لرئاسة المجموعة «آي»، وانتخب عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشراع الحديث للدورة الأولمبية 2024-2025.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع الحديث، الذي انعقد أمس، دراسة توصيات اللجنة ولجانها المعاونة واستعراض خطط العمل المقترحة وبرنامج البطولات والفعاليات والدورات والأجندة الإقليمية والدولية والعالمية، ودراسة مشروع الميزانية وما يتعلق بسداد الرسوم.