«دبي هاربر» تستضيف العرض الليلي للدراجات المائية الجمعة

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم مسابقة «العرض الليلي» للدراجات المائية 2025، الجمعة المقبل في واجهة دبي هاربر المائية، ويقام الحدث ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025 وبالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 31 من معرض دبي العالمي للقوارب 2025، والذي ينظمه مركز دبي العالمي التجاري وينطلق غداً الأربعاء، ويتضمن «العرض الليلي» التنافس على ألقاب فئتين، الأولى الاستعراضات الحرة «فري ستايل»، والثانية الألواح المائية «هايدروفلاي»، ومن المنتظر أن تستقبل اللجنة المنظمة بالنادي طلبات المشاركة في السباق تمهيداً لإعلان قائمة المشاركين.

وتجمع المسابقة نخبة أبطال رياضة الدراجات المائية وعشاق مغامراتها ومن ضمنهم بطلنا العالمي المتوج بذهبية المونديال العام الماضي في الاستعراضات الحرة راشد الملا نجم فريق أبوظبي، ومانع المرزوقي بطل الإمارات في فئة «هايدروفلاي».

ودرج دبي البحري على تنظيم العرض سنوياً كفعالية رياضية مصاحبة لمعرض دبي العالمي للقوارب منذ عام 2016.