الاتحاد السعودي ونادي الفجيرة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الرياضات البحرية إقليمياً

في خطوة تهدف إلى تطوير الرياضات البحرية وتعزيز التعاون المشترك، وقع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص مذكرة تفاهم مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وذلك في إطار بناء شراكة استراتيجية تسهم في دعم قطاع الشباب والناشئين، عبر تنسيق الجهود ووضع خطط تنموية تحقق الأهداف المشتركة.

وتركز المذكرة على مجالات التدريب والتأهيل، من خلال برامج متخصصة لصقل مهارات المدربين وتنمية المواهب الناشئة، إضافة إلى دعم أكاديميات تدريب الشباب، بما يعزز قدراتهم ويؤهلهم للمنافسات الإقليمية والدولية.

ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المدير التنفيذي للاتحاد، سعادة الأستاذ ثامر حابس، فيما مثل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، سعادة الأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي.

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد سعود عبدالعزيز أحمد، مدير أول رياضات المحركات المائية بالاتحاد السعودي، والدكتورة رناد حافظ، مدير تطوير الأعمال بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بهذه الشراكة، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرياضات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع مستوى التنافسية في هذا المجال الحيوي.