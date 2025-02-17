فيريرا وسيمرز يتوجان بلقب بطولة «أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج»



أسدل الستار أمس الأحد، على منافسات بطولة أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج، التي شهدت تتويج نجمين لامعين، هما البرازيلي إيتالو فيريرا والأمريكية كايتلين سيمرز، وحقق هذان البطلان إنجازاً تاريخياً في هذا الحدث الرياضي الفريد، الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن جولة بطولة العالم لركوب الأمواج. وعقب الفوز، أعرب كل من فيريرا وسيمرز عن فخرهما واعتزازهما بكتابة التاريخ في عالم ركوب الأمواج، وذلك من قلب العاصمة أبوظبي.

وشهدت البطولة عروضاً رائعة وحضوراً جماهيرياً ملفتاً، حيث حصد البرازيلي فيريرا لقب فئة الرجال، بعد تغلبه على النجم الإندونيسي ريو وايدا في الجولة النهائية. أما عن في فئة السيدات، انتزعت الأمريكية كايتلين سيمرز، بطلة العالم لركوب الأمواج لعام 2024، فوزاً مستحقاً على الأسترالية مولي بيكلوم، بعد منافسات حماسية استمرت لثلاثة أيام، قدم خلالها الرياضيون أداءً استثنائياً على أمواج سيرف أبوظبي، وجهة ركوب الأمواج الرائدة في جزيرة الحديريات.

وقال فيريرا: «تحقيق الفوز وكتابة التاريخ هنا كانت لحظة مميزة حقاً بالنسبة لي. لقد تطلبت الكثير من العمل والتدريب، وأنا سعيد للغاية بتحقيقها. إنه لأمر رائع أن نرى هذا النوع من المرافق المتطورة في قلب العاصمة أبوظبي، وأن نرى الشباب يستمتعون ويتعلمون ركوب الأمواج. هذا إنجاز كبير للرياضة ولنا».

وشهد الدور نصف النهائي تألق البرازيلي فيريرا البالغ من العمر 30 عاماً، حيث تفوّق على الأسترالي جاك روبنسون، فيما نجح الإندونيسي ريو وايدا في التغلب على مواطنه إيثان إوينج.

بدورها، نجحت الأمريكية كايتلين سيمرز، البالغة من العمر 19 عاماً، في التفوق على غابرييلا برايان من هاواي في الدور نصف النهائي، بينما تمكنت الأسترالية مولي بيكلوم من التغلب على الفرنسية فاهين فييرو.

وصرّحت سيمرز: «الأمر مذهل حقاً، لم أتخيل أبداً أنني سأجد نفسي أتوج ببطولة ركوب أمواج من قلب أبوظبي، إنها تجربة فريدة من نوعها، وما يجعلها أكثر تميزاً هو كونها أول بطولة تُقام هنا. الأجواء ممتعة للغاية، وأعشق الشعور بالانسياب المثالي من قمة الموجة إلى قاعها، فقد كان هذا الجزء الأكثر متعة بالنسبة لي، كنت واثقة من أن كل موجة ستكون مصممة للاستمتاع بهذه اللحظات. كانت تجربة رائعة وفرصة حقيقية للتعلم، خاصة فيما يتعلق بالأداء تحت الضغط».

وسبق أن حقّق كل من البرازيلي إيتالو فيريرا والأمريكية كايتلين سيمرز إنجازاتٍ تاريخية في رياضة ركوب الأمواج، وتُوج فيريرا بطلاً للعالم في 2019، وأضاف إلى ذلك ميدالية ذهبية أولمبية في 2020، أما سيمرز، فهي بطلة العالم الحالية، حيث تألقت في موسم 2024 لتصبح أصغر امرأة تحقق هذا اللقب وهي في سن الثامنة عشرة.

وشهدت بطولة أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج اهتماماً واسعاً من خارج دولة الإمارات، إذ جاءت غالبية الاستفسارات عن البطولة من دول أخرى. كما أن 75 % من رواد سيرف أبوظبي هم من الزوار الدوليين، ما يؤكد مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية بارزة. وقد استقطبت البطولة نجوماً عالميين، وأسهمت في رفع مستوى الوعي بهذه الرياضة، وإلهام الأجيال القادمة، وتعزيز النمو طويل الأجل في قطاع السياحة المحلي.