«دولي الألعاب المائية» يضيف سباقات جديدة لأولمبياد لوس أنجلوس

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية إضافة سباقات 50 متراً سباحة على الصدر، والفراشة، والظهر إلى البرنامج الأولمبي في «لوس أنجلوس 2028»، بالإضافة لضم فريقين إضافيين في كرة الماء النسائية، ليصبح المجموع 12 فريقاً، معادلاً عدد فرق الرجال.

كما أعلن عن توسيع برنامج المنح الدراسية ليشمل 111 رياضياً، بعد أن كان 87 رياضياً في عام 2021، وإدراج رياضة كرة الماء لأول مرة، لتوفير التدريب مع التعليم.

جاء الإعلان عن ذلك أمس خلال كونغرس الاتحاد الدولي في سنغافورة، على هامش بطولة العالم، بحضور كرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، والدكتور توماس باخ، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية الدولية، إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء.

وقال حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، إنه تم زيادة عدد مراكز التدريب من 4 إلى 6، وتأسيس منشآت تدريب متخصصة في تايلاند، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، والمجر، إضافة إلى مركز سابع في البحرين سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، لاستضافة أكثر من 50 سباحاً وغطاساً، وسيشهد برامج تعليمية.

نجاح

ولفت إلى نجاح برنامج «مسابح للجميع»، بعد افتتاح أول مسبح في بوتان، العام الماضي، بهدف إنشاء مسبح على ارتفاعات عالية، حيث تم بناء أعلى مسبح في العالم، موضحاً أن المسبح التالي سيكون في جزر المالديف، قبل نهاية هذا العام، وصولاً إلى العمل على مسبح آخر في غرناطة.

وكشف عن ارتفاع عدد المدربين المعتمدين من 15 مدرباً في عام 2021 إلى 346 في العام الماضي، وعدد الحكام الفنيين المعتمدين من 132 في عام 2021 إلى 873 في عام 2024، من 77 دولة مختلفة.

وأشار إلى زيادة نسبة الأموال المقدمة للاتحادات الوطنية من خلال برنامج دعم الاتحاد الدولي بنسبة 25 % خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى رقم قياسي يشمل 193 اتحاداً وطنياً، وتخصيص نسبة 42 % من إنفاق الاتحاد الدولي العام لمشاريع التنمية، وتعد الأعلى بين جميع الاتحادات الدولية.