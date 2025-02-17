6 ميداليات لمنتخب الشراع الحديث في دولية ماليزيا

حقق منتخبنا الوطني للشراع الحديث 6 ميداليات ملونة مع ختام مشاركته في بطولة لينكاوي الدولية للشراع الحديث، التي جرت في ماليزيا بمشاركة 14 منتخباً آسيوياً ضمت منتخبات: السعودية، والهند، وكمبوديا، والفلبين، وتايلاند، والصين، وتايوان، وسنغافورة، وإندونيسيا، وإيران، وفيتنام، وهونغ كونع، وماليزيا «البلد المضيف».

وعانق أبطال الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في منافسات فئة «الكا 6»، وحصل الصاعد عثمان الحمادي على الميدالية الذهبية، ونال محمد الحمادي الميدالية الفضية، وحصل ماجد المرزوقي على الميدالية البرونزية.

وواصلت ضحى البشر تألقها محققة الميدالية الفضية لمنافسات «الكا 6 فتيات»، وحصلت كاميليا القبيسي على الميدالية البرونزية في منافسات «الكا 6 فتيات» تحت 17 عاماً، ونجحت مروة الحمادي «بطلة العرب 2024» في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات «الكا 4».

من جهته، أشاد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، والجهود المقدرة والتعاون المثمر من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إضافة إلى العمل المتميز للجهاز الفني بقيادة المدير الفني زهير لباط وباتريك البير، مبيناً أن نتائج المشاركات الخارجية تعد تأكيداً على النجاحات المستمرة للمنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية وتربعه على الصدارة على المستوى الإقليمي في البطولتين العربيتين للمنتخبات والفتيات 2024 وحصوله على المراكز الأولى في البطولتين.