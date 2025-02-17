بطولة دبي المفتوحة لصيد «الكنعد والسكل» تنطلق غداً

تنطلق غداً الثلاثاء بالتزامن مع الدورة الـ31 من معرض دبي العالمي للقوارب، فعاليات بطولة دبي المفتوحة لصيد الأسماك «الكنعد والسكل» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025.

وبدأت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيز لإنجاح الحدث مبكراً بإعلان فتح باب التسجيل للمشاركين وإعلان الجدول الزمني للفعاليات والذي يشمل التسجيل واستيفاء معايير المشاركة، حسب لوائح اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

ورحب محمد سيف المري مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في بطولة دبي المفتوحة لصيد الأسماك «كنعد وسكل» التي تعود بحلة جديدة هذا العام الذي يحمل شعار «عام المجتمع.. يداً بيد»، مؤكداً أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيقدم جوائز مالية قيمة في الفئتين إلى جانب العديد من المفاجآت.

ووجه مدير الإدارة الرياضية وشؤون المسابقين، الشكر الجزيل إلى مركز دبي العالمي التجاري على التعاون في إنجاح هذه النسخة وسيتم عرض صيد المشاركين أمام الزوار، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة ستحظى المرة الأولى بنشر النتائج مباشرة في تطبيق سبورت فيشينج.