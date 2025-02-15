منتخب الشراع الحديث جاهز لـ«دولية الدوحة»



تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ وتستمر لمدة أربعة أيام، منافسات البطولة الدولية للشراع الحديث التي ينظمها نادي الدوحة للرياضات البحرية بمشاركة 13 دولة؛ هي الإمارات وقطر والبحرين والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وماليزيا وباكستان وتايلاند وتركيا وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني للشراع في بطولة الدوحة الدولية ضمن خطط وبرامج اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لصقل وتأهيل اللاعبين واللاعبات والاستعداد للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على اللاعبين عادل خالد والشقيقين سلطان ومحمد خالد العويس لاعبي نادي الحمرية الثقافي الرياضي للمشاركة في البطولة الدولية، وكلف الاتحاد المدرب الجزائري نجيب باشا بالإشراف الفني على المنتخب في المشاركة المرتقبة والخاصة بالتنافس على ألقاب فئات ألكا 4 و6 و7.

ووصلت إلى الدوحة مبكراً وقبل موعد الحدث بعثة منتخبنا من أجل إقامة معسكر تحضيري قصير يسبق المشاركة في البطولة الدولية، كما شارك ثلاثي المنتخب مؤخراً مع فريق نادي الحمرية في منافسات الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات 2025، والتي كانت واحدة من محطات الإعداد.

وتوجه محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد على الاهتمام والدعم المتواصل، كما أثنى على الدعم الكبير من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وخص العبيدلي بالشكر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال، ومجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة حميد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة على المتابعة والتنسيق من أجل إنجاح مشاركة أبطال الإمارات في هذا المحفل، والذي يعد أولى المحطات الإعدادية لمنتخبنا لفئات ألكا في عام 2025