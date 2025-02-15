نجاح كبير لكأس الإمارات للمياه المفتوحة بدبي



خطف سباحو أندية الفجيرة وأبوظبي والوصل الأضواء في منافسات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي، والتي نظمها بنجاح كبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ جميرا المفتوح بمشاركة ما يزيد عن 70 سباحاً وسباحة يمثلون أندية الدولة.

وتوج سباح الفجيرة أوكتفيان لوبو بطلاً لبطولة العمومي لمسافة 5 كلم بزمن قدر 01:00:05:01 ساعة متفوقاً على ثنائي أبوظبي البرتو بوسليديو (الثاني) وزايد الجابري (الثالث) ونال سباح أبوظبي زاك جيليسيوس صدارة مرحلة الناشئين 14 - 15 سنة لمسافة 3 كلم بزمن قدره 37:07:62 دقيقة، متفوقاً على إياد أبوشادي (الوصل) الذي حل ثانياً ومحمد اليماحي سباح الفجيرة (الثالث)، بينما نال عمر خضر سباح الوصل المركز الأول لمرحلة الناشئين 16 - 17 سنة لمسافة 5 كلم بزمن قدره 51:03:41 دقيقة، وحل سباحي الفجيرة حمد آل علي وسهيل الهنائي في المركزين الثاني والثالث.

وحصل نادي أبوظبي للرياضات المائية على صدارة الترتيب العام للفرق في بطولة العمومي برصيد 70 نقطة، وحل الوصل ثانياً بنفس الرصيد ثم الفجيرة ثالثاً برصيد 30 نقطة، فيما حصل الفجيرة على صدارة بطولة الناشئين بإجمالي 180 نقطة متفوقاً على الوصل الثاني برصيد 140 وأبوظبي الثالث برصيد 120، وتفوق فريق الفجيرة في صدارة الفرق للمرحلتين 14 - 15 سنة و16 - 17 سنة متفوقاً على ناديي الوصل (الثاني) وأبوظبي (الثالث).

تكريم

وحرص اتحاد الإمارات للسباحة على تكريم أفضل السباحين في البطولة حيث تفوق في مرحلة 14 - 15 سنة زاك جيلويوس (أبوظبي)، وفي مرحلة 16 - 17 نال عمر خضر (الوصل)، بينما حصل أوكتفيان لوبو (الفجيرة) على لقب أفضل سباح في بطولة العمومي.

وحصلت السباحة بيسان الشوربجي من نادي الوصل على جائزة تحت 15 سنة، وحصلت السباحة عائشة المهيري من نادي الوصل على جائزة تحت 17 سنة، كما حصل صبري محمد (الفجيرة) على جائزة أفضل مدرب لمرحلة الناشئين 14 - 15 سنة وشريف زكريا (أبوظبي) جائزة أفضل مدرب لمرحلة الناشئين 16 - 17 سنة.

وعقب نهاية المنافسات قام محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه العقيد علي عبدالله النقبي، من مركز شرطة الموانئ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مراحل الناشئين وبطولة العمومي، كما قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدروع التذكارية لممثلي اتحاد الإمارات للسباحة والأندية المشاركة.