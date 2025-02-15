البطل الأولمبي سكوت لـ«البيان »: الرياضيون محظوظون بمنشآت دبي الأيقونية

أكد أسطورة السباحة، البريطاني دانكن سكوت الحائز على 8 ميداليات أولمبية، أن الرياضيين في دبي محظوظون ببنية تحتية ومنشآت أيقونية، مشيراً إلى أنه واحد من الرياضيين الذين يحرصون على قضاء فترات إعداد طويلة في دبي، خاصة خلال هذه الفترة من العام لأنها توفر بيئة مثالية للرياضيين، واصفاً مجمع حمدان الرياضي بكونه واحد من أفضل المنشآت الرياضية في العالم.

وقال سكوت لـ«البيان»: «الرياضيون في دبي، محظوظون بحصولهم على فرصة للتدريب في مثل هذه الملاعب والمنشآت الأيقونية، طوال الفترات التي أقضيها في دبي، كنت أكتشف في كل مرة منشأة جديدة، أنا مندهش بروعة ما هو موجود هنا من مرافق وملاعب رياضية.

كما تعلمون أكبر مشكلة يمكن أن يواجهها الرياضيون وخاصة السباحين منهم تتعلق بإيجاد مسبح مناسب للاستعداد لحدث رياضي كبير مثل بطولة العالم أو الأولمبياد، أعتقد أن أبرز القضايا التي نواجهها في بريطانيا ترتبط أساساً بإغلاق بعض المنشآت، لكن هنا في دبي يوجد وفرة من المرافق المذهلة بمستوى عالمي، مثل مجمع حمدان الرياضي، إنه أيقونة لا تصدق».

ويعد سكوت أحد أساطير السباحة في بريطانيا. وفاز بميداليتين فضيتين في التتابع في أولمبياد «ريو 2016»، وبفضية سباق 200 متر للفردي المتنوع في أولمبياد طوكيو إلى جانب الميدالية الذهبية في سباق 4 في 200 متر حرة، وفضية سباق 200 متر حرة، و4 في 100 متر متنوع، وجعلته الميداليات الأربع أكثر رياضي بريطاني حصداً لميداليات في دورة أولمبية واحدة، كما فاز بميداليتين؛ ذهبية وفضية في أولمبياد باريس، ليرفع رصيده إلى 8 ميداليات في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

وكشف سكوت أنه يتطلع للفوز بالمزيد من الميداليات لا سيما في الألعاب الأولمبية، موضحاً أنه مازال في قمة العطاء وأمامه العديد من الفرص لحصد الكثير من الميداليات، وقال:

«لدي الشغف للاستمرار بقوة في المنافسة، أمامي المزيد من الفرص للفوز، أنا فخور بما حققته ولكن سأكون أكثر فخراً عندما أكسب المزيد من الميداليات». وعن النصائح التي يمكن أن ينقلها إلى السباحين الصغار الذين يحلمون بالتتويج الأولمبي، قال سكوت:

«يتوجب أن يكون لديهم الحب والشغف تجاه هذه الرياضة، وأن يحصلوا على تدريب جيد». وحول إذا كانت دبي قادرة على صناعة بطل أولمبي في المستقبل، قال سكوت: «من خلال ما شاهدته في مجمع حمدان الرياضي، هذه الأيقونة الجميلة، لديكم العديد من المواهب، جميعهم على استعداد للتعلم أكثر، يمكنهم الذهاب بعيداً ولمَ لا يتم الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق أحلامهم؟

أعتقد أن دبي تمتلك بيئة رياضية مثالية لصناعة أبطال ليس في السباحة فقط بل في رياضات أخرى». وأعرب سكوت عن سعادته بالمشاركة في بطولة دبي المفتوحة للسباحة، وقال: «أنا متحمس للمشاركة مع نخبة من الأبطال، ستكون إعداداً جيداً لنا قبل بطولة العالم، وسعيد أن ننقل الإلهام إلى هذا العدد الكبير من السباحين الصغار».

وعن رأيه عن السباحة العربية، قال سكوت: مجمع حمدان الرياضي، يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة في المنطقة. وأضاف: «التقيت الكثير من السباحين العرب المتميزين، التونسي أسامة الملولي واحد منهم، إنه بطل أولمبي، كان يقدم مستويات قوية، أعلم أنه كان يتدرب في أمريكا، وقد ترك أرثاً للسباحة العربية وأعتقد أن هناك المزيد من الأبطال».