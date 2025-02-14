السعودية مريم صالح تنجح في إكمال تحدي السباحة حول جزر العالم

نجحت السباحة السعودية «مريم صالح بن لادن»، طبيبة الأسنان والناشطة في مجال العمل الإنساني، في تحقيق إنجاز رياضي جديد في دبي، بعد 8 سنوات من تحقيقها حلم السباحة من مدخل خور دبي وقناة دبي المائية، وحققت مريم صالح، أمس، نجاحاً كبيراً بتسجيلها رقماً جديداً في مسافة 25 كلم بعدما أنجزت مهمة مغامرتها الرياضية البحرية في السباحة الطويلة حول جزر العالم، المعلم الحضاري الجميل في قلب مياه الخليج العربي، وهي المبادرة التي أشرف على تنظيمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع دبي القابضة.

وقطعت السباحة مريم التي رافقها في مسار التحدي البطل العالمي أندي رونالدسون، أفضل سباح رياضة المياه المفتوحة عام 2023، المسافة في زمن قدره 10ساعات و41 دقيقة، حيث انطلقا في الثانية من صباح أمس ووصلا بسلام إلى نقطة النهاية منتصف النهار.

وتوجه محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتهنئة إلى السباحة السعودية مريم صالح بن لادن، والسباح الأسترالي أندي رونالدسون، والمدرب الأوكراني فلاديمير على إكمال المهمة بنجاح، مؤكداً أن الحدث جاء ضمن مبادرات النادي في «عام المجتمع»، والترويج لإمارة دبي، التي تؤكد دائماً أنها الوجهة الأولى للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط، مثمناً دعم دبي القابضة ومركز شرطة الموانئ وفي أي بي للخدمات الطبية.

وبدورها، عبّرت مريم صالح عن سعادتها الكبيرة باستكمال تحدي السباحة حول جزر العالم في دبي، مشيدة بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق عمل النادي، الذي سهر على إنجاح المبادرة التي تأتي تشجيعاً للمرأة والتوعية بالبيئة ونظافة المحيطات.

وعقب نهاية الفعالية قام محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه أحمد حسن السويدي، رئيس الحكام، بتقديم درع النادي والميدالية التذكارية للسباحة السعودية مريم، والسباح رونالدسون، والمدرب الأوكراني فلاديمير.