برعاية حمدان بن زايد.. بطولة المغيرة لصيد الكنعد للسيدات تنطلق 21 فبراير



تنطلق منافسات بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات يوم 21 فبراير الجاري وتستمر 3 أيام، وذلك ضمن سلسلة بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وذكر مجلس أبوظبي الرياضي بهذه المناسبة أن البطولة ستقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتبدأ منافساتها في ثلاثة مواقع رئيسية، هي أبوظبي، والمرفأ، وجزيرة دلما.

ويشارك في البطولة نخبة من المحترفات والهواة، اللواتي يتنافسن على جوائز مالية إجمالية تصل إلى 838 ألف درهم تمنح لأول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية، علماً بأن باب التسجيل مفتوح عبر الحساب الرسمي للبطولة على منصة إنستغرام.

وأكد سيف سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الدور المحوري للنادي في تقديم الدعم اللوجستي والفني للبطولة، مشيراً إلى أن البطولة تعزز مكانة الرياضات البحرية التراثية، وتتيح فرصة مميزة للسيدات لخوض منافسة قوية والفوز بجوائز قيّمة.

وقال زايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث وعضو اللجنة المنظمة، إن البطولة تعكس رؤية أبوظبي للحفاظ على الموروث البحري، وتعزيز الرياضات التراثية المستدامة، مشيراً إلى أن تخصيص البطولة للسيدات يأتي تقديراً لدورهن الفاعل في المجتمع وفي مختلف المجالات.

وأكد سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي وعضو اللجنة المنظمة، أن المجلس يحرص على دعم الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والتراث، ويوفر في سبيل ذلك جميع التسهيلات لضمان تجربة استثنائية للمشاركات، مشيراً إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية يسير على أعلى مستوى لضمان نجاح البطولة.

تعد «بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات» واحدة من 4 بطولات رئيسية ضمن سلسلة بطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد، ويحصل بطل الموسم الذي يجمع أعلى عدد من النقاط عبر ثلاث بطولات على سيارة، في حين تحصل بطلة الموسم التي تحقق أعلى مجموع نقاط في أربع بطولات على سيارة أيضاً.

وتحصل صاحبة أعلى وزن لسمكة كنعد في بطولات أبوظبي على قارب صيد، إضافة إلى 50 ألف درهم.