«صلاحة» يفتتح السباقات التراثية بمهرجان الظفرة البحري



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنظم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري، في الفترة من 14 إلى 23 فبراير الجاري على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي.

ويفتتح سباق «صلاحة» للبوانيش الشراعية، اليوم برنامج السباقات التراثية والتقليدية ضمن فعالياته المهرجان، الذي يتضمن أيضاً سباق «جنانة» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً غداً إلى جانب سباق «التفريس»، فيما يقام سباق «مروح» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً بعد غدٍ.

وتستقطب السباقات التراثية في المهرجان نخبة النواخذة والبحارة الذين يحرصون على التواجد والمنافسة في هذه الفعاليات ذات الجماهيرية الكبيرة في منطقة الظفرة.

وشهدت السباقات خلال الدورات الـ 15 الماضية مشاركة كبيرة وتنافساً قوياً في هذه الفعاليات إلى جانب السباقات الحديثة.