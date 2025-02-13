أبطال عالميون يتقدمون المشاركين في دولية دبي للسباحة

1294 متسابقاً يمثلون 122 نادياً من مختلف دول العالم

الحدث يسهم في استقطاب المواهب ويمثل إرثاً إماراتياً لصناعة أبطال المستقبل



كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة 1294 سباحاً وسباحة من 122 ناديااً من عدة دول في بطولة دبي الدولية للسباحة 2025، التي تنطلق منافساتها اليوم وتختتم بعد غد في مجمع حمدان الرياضي، وتنظمها أكاديمية هاملتون أكواتيكس و«إي إس إم» بالتعاون مع المجلس، في إطار سياسة اكتشاف المواهب، ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع الرياضات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث خلاله كل من عبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وغازي المدني ممثل مجلس دبي الرياضي، وبيبا كلارك – مديرة شركة إي إس إم وهاملتون أكواتيكس، البطل الأولمبي البريطاني دنكان سكوت الحائز عدة ميداليات في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، وبنيامين براود بطل العالم الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة 330 سباحاً من خارج الدولة، وتنظيم 136 سباقاً متنوعاً ضمن منافسات البطولة لفئتي الناشئين والمحترفين، مما يمنح السباحين المحليين فرصة الاحتكاك بنجوم السباحة العالميين، حيث

تشهد البطولة مشاركة نخبة من الأبطال الأولمبيين والعالميين، ما يجعلها واحدة من أكثر النسخ تنافسية وتنوعاً على الإطلاق، ومن بين أبرز المشاركين، البريطاني بنيامين براود بطل العالم 2022 في سباق 50 م سباحة حرة، والبريطاني دنكان سكوت البطل العالمي والأولمبي والسباحة الكندية ماري-صوفي هارفي بطلة العالم للشباب، والجنوب أفريقية لارا فان نيكيرك، إضافة إلى السباحة الأردنية كارين بلبيسي والارترية كريستينا راش من هاملتون أكواتيكس.

حافز

وقال عبدالله شهداد: «سعداء باستضافة هذا الحدث الدولي الذي يجمع عدداً كبيراً من السباحين من مختلف دول العالم يتقدمهم الأبطال الأولمبيون ونخبة أبطال العالم من جنسيات مختلفة، وسط هذه المشاركة الواسعة للأبطال العالميين، ما يمنحها تميزاً، ويسهم في تعزيز التنافسية، كما أن مشاركة هؤلاء الأبطال يشكل حافزاً للرياضيين المحليين للاحتكاك مع مختلف المدارس العالمية».

وأضاف: «استمرار البطولة منذ 2013 يعكس النجاحات التي تحققها من عام لآخر، وسنواصل دعمها لتأكيد مكانتها باعتبارها واحدة من أهم بطولات السباحة التي تعزز السياحة الرياضية في دبي، وتعد من بين 58 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام في مجمع حمدان الرياضي سنوياً، تشمل 28 لعبة رياضية أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات والأبطال الأولمبيين الذين يختارون مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأكبر البطولات الدولية، كما أصبح مجمع حمدان الرياضي منصة لأكبر البطولات الدولية بداية من بطولة العالم للسباحة 2010 إضافة إلى مختلف البطولات الدولية في مختلف الرياضات».

وقال غازي المدني: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يقدم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير والتعاون مع شركة إي إس إم وأكاديمية هاملتون أكواتيكس في تنظيم هذه البطولة، التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتعزيز جهوده في مجال تطوير المواهب الرياضية».

وقالت بيبا كلارك، المديرة الإدارية لهاملتون أكواتيكس: «نسعى من خلال هذه البطولة إلى دعم رؤية دبي كعاصمة عالمية للرياضة، وخلق فرص للسباحين الإماراتيين لمواجهة نخبة العالم. هذه البطولة ليست مجرد منافسة؛ فهو تحدٍّ لإعادة تعريف الحدود وإلهام الشباب والمواهب القادمة لتمثيل الإمارات على المنصات الدولية، وتمكين مجتمع السباحة الإماراتي من تحقيق التميز على الساحة العالمية في هاملتون أكواتيكس، نلتزم بتطوير رياضة السباحة في المنطقة، وبطولة دبي المفتوحة للسباحة هي جزء من جهودنا لدعم دبي كوجهة عالمية للسباحة الرياضية، كما أننا محظوظون أن لدينا أفضل المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية في مقدمتها مجمع حمدان الرياضي».

وأكد البطل العالمي دنكان أهمية البطولة في تطوير قدرات السباحين الناشئين مستقبل الرياضة، وستسهم في إلهامهم.