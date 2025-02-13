زورقان يحملان طموحات «فيكتوري» في «الفجيرة - إكس كات»

يدخل فريق فيكتوري، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات - بطموحات المنافسة على لقب الموسم الجديد 2025، الذي يبدأ يوم غد من الفجيرة، التي تحتضن منافسات الجولة الأولى، والافتتاحية، التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويشارك «فيكتوري» في جائزة الفجيرة الكبرى 2025 بزورقين، الأول فيكتوري 7، بقيادة الثنائي العالمي بطلينا: سالم العديدي وعيسى آل علي، اللذين حققا اللقب عام 2017، والثاني فيكتوري 33، بقيادة الثنائي بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، والأمريكي المخضرم غاري بالوغ.

وكشف أحمد علي السميطي، مدير إدارة الفرق في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق فيكتوري يحمل طموحات كبيرة في الجولة المرتقبة، والتي يستضيفها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، مؤكداً أن الفريق يطمح لتسجيل حضور متميز، يعيد به ذكريات العام الماضي على بحر العرب، والذي أهدته الصدارة حينها.

وقال أحمد علي السميطي، إن إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حرصت على تجديد التعاقد مع الثنائي الوطني سالم العديدي، وعيسى آل علي، اللذين يملكان خبرة عريضة في المشاركات، ولهما تاريخ مشرف، حققا من خلاله اللقب العالمي عام 2017.

وأضاف مدير إدارة الفرق، إن إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وافقت على مشاركة زورق ثانٍ في جولة الفجيرة بصورة استثنائية، حيث سيصعد على متنه، وللمرة الأولى، بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، إلى جانب البطل الأمريكي المخضرم غاري بالوغ. وأوضح السميطي أن الفريق وصل لقمة الجاهزية.