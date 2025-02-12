السباحة مريم بن لادن تبحث عن إنجاز جديد في جزر العالم

تخوض السباحة السعودية مريم صالح بن لادن، طبيبة الأسنان والناشطة في مجال العمل الإنساني في الساعات الأولى من صباح يوم غد مغامرة رياضية بحرية جديدة على شواطئ ومياه دبي ، وهذه المرة بين جمال الواجهة البحرية داخل جزر العالم، حيث تطمح في تسجيل رقم جديد للسباحة حول معالمها الخلابة بدعم وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتعتبر السباحة السعودية مريم صالح بن لادن أول سيدة عربية تجتاز البحر الأحمر سباحةً وصولاً إلى مصر في أكتوبر 2022، كما أنها أول خليجية تجتاز القنال الإنجليزي سباحة.

وتعود السباحة مريم إلى دانة الدنيا دبي من جديد بعد نجاحها في اجتياز تحد تاريخي عام 2017 كأول امرأة تسبح من خور دبي في الشندغة نحو محمية خور دبي للحياة الفطرية مروراً بالخليج التجاري عبر قناة دبي المائية حتى مدخلها في (عرقوب) حميرا عند محطة قناة دبي المائية لمسافة وصلت إلى أكثر من 24 كلم قطعتها حينها في مدة زمنية استغرقت 9 ساعات و10 دقائق.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإنجاح مهمة السباحة .

ورحب محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالسباحة السعودية مريم بن لادن، مشيراً إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أكمل العدة لإنجاح المبادرة والتحدي، والذي يحمل أهدافاً نبيلة في التوعية ورفع مستوى الوعي بنظافة المحيطات والمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية، مشيداً بمساهمات شركاء النجاح شرطة دبي ودبي القابضة.