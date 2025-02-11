«دبي البحري» يستضيف كأس الإمارات للمياه المفتوحة السبت

يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة السبت المقبل، منافسات بطولة كأس الإمارات للمياه المفتوحة 2025 «للناشئين والعمومي»، والتي تقام ضمن رزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025.

وتأتي استضافة الحدث، الذي يعود إلى رزنامة النادي من جديد، تزامناً مع إعلان سنة 2025 عام المجتمع في دولة الإمارات، بناءً على توجيهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار لتنويع الأنشطة واستقطاب مختلف شرائح المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية، وتوفير فرص النجاح للبرامج والبطولات كافة.

وأنجزت الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في النادي العديد من الخطوات من أجل استكمال التجهيزات لاستضافة المنافسات التي ستقام السبت المقبل في شاطئ جميرا المفتوح، بالقرب من منتجع بولغاري في جزيرة جميرا باي وبين شاطئي ميركاتو والشروق والذي كان مسرحاً قبل الأسبوع الماضي لفعاليات يوم دبي البحري 2025 والتي نظمها النادي وشملت 3 بطولات رياضية متنوعة في رياضتي التجديف والشراع الأولمبيين وهواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك.

وتشمل فعاليات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي 2025، ثلاث فئات تنافسية الأولى للمرحلة العمرية من الناشئين 14 و15 سنة لمسافة 3 كلم والمرحلة العمرية من الشباب 16 و17 سنة لمسافة 4 كلم، ومنافسات بطولة العمومي لمسافة تصل إلى 5 كلم.

وتجمع المنافسات التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للسباحة، ما يزيد على 80 متسابقاً يمثلون الأندية الرياضية في دولة الإمارات ومن بينها نادي الوصل الثقافي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي الفجيرة الرياضي، ودبا الفجيرة الرياضي الثقافي، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الثقافي الرياضي ونادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي دبا الحصن الرياضي الثقافي ونادي عجمان الثقافي الرياضي

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سبق له تنظيم العديد من سباقات المياه المفتوحة على مختلف المستويات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية ومن بينها أول ماراثون عالمي يقام بالدولة في سنة 2001 الجولة الأولى من بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة والبطولة العربية في العام نفسه، كما احتضن بطولة دبي الدولية الخامسة للألعاب المائية «دبي 2015»، فضلاً عن المشاركة في إنجاح العديد من الفعاليات ومن بينها بطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة في سنة 2022.