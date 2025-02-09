5 ميداليات ملونة لمنتخب الشراع الحديث في أوبتمست قطر



أحرز منتخبنا الوطني للشراع الحديث 5 ميداليات ملونة مع ختام منافسات بطولة قطر الدولية أوبتمست 2025، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام متتالية في شاطئ فندق ريكسوس الخليج بالدوحة وبمشاركة 52 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 11 منتخباً، وحصد بطلنا حمد المهيري المركز الأول في فئة «8 سنوات» وجائزة اللاعب الصاعد بعد مشاركته أصغر منافس في البطولة، كما تألقت لاعبة منتخبنا الوطني كورنيليا باجاك «10 سنوات» وأحرزت ميداليتين، الأولى ذهبية الفتيات والثانية برونزية تحت 12 سنة،

ونجح نجم منتخبنا الوطني بطل العرب خليفة الرميثي «11 سنة» في الحصول على ميداليتين فضيتين، الأولى فضية الترتيب العام والثانية فضية منافسات تحت 12 سنة.

تابع منافسات البطولة وشهد مراسم التتويج عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام وخالد محمد سلطان العويس رئيس اللجنة الفنية، كما قام وفد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بتقديم درع الاتحاد إلى علي ناصر تلفت أمين السر العام للاتحاد القطري للشراع والتجديف توطيداً لأواصر التعاون بين الجانبين وتقديراً لجهود الاتحاد في استضافة الحدث.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي بالنتائج الباهرة لمنتخبنا الذي تألق في البطولة، مبيناً أن هذه النتائج امتداد للنجاحات المتميزة لمنتخباتنا الوطنية في المشاركات الخارجية. كما هنأ أعضاء بعثة المنتخب على الظهور المشرف، مثمناً دور نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي زوارق شاطئ دبي والطاقم الفني الذي أشرف على مشاركة المنتخب وضم المدربين زهير لباط المدير الفني وألبير تارهان.