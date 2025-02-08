تأجيل ثالث جولات دبي للشراعية 60 قدماً

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة من بطولة دبي 2024 - 2025)، الذي كان مقرراً أن يقام اليوم، إلى موعد جديد يحدد فيما بعد.

وجاء قرار اللجنة المشرفة على السباق من أجل ضمان سلامة وأمن النواخذة والبحارة المشاركين، وذلك بناء على تقارير الأرصاد الجوية وحالة البحر والنشرة البحرية المتوقعة في الساعات القادمة.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم جولتين في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً جرتا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حيث فاز طاقم السفينة أطلس 12 بلقب الجولة الأولى ونال طاقم السفينة زلزال 25 لقب الجولة الثانية.

وتتضمن منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً 4 جولات في الموسم الرياضي البحري الحالي 2024 - 2025، من بينها سباق الجولة الثالثة الذي سيحدد له موعد جديد.