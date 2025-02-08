منتخب الشراع يتطلع لمنصات التتويج في ختام «دولية قطر»

يتطلع منتخبنا الوطني للشراع الحديث للصعود إلى منصات التتويج اليوم مع ختام منافسات بطولة قطر الدولية - أوبتمست 2025، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة على شاطئ فندق ريكسوس الخليج بمشاركة 52 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون 12 منتخباً، يتقدمها منتخبنا الوطني إضافة إلى قطر (المستضيفة) والكويت والبحرين ومصر والعراق وليبيا والمغرب وبولندا وبريطانيا وتركيا والهند.

ويمثل منتخبنا الوطني للشراع الحديث - أوبتمست، في الحدث، بطل العرب خليفة الرميثي (11 سنة) وعبدالرحمن البحري (14 سنة) وزايد الحوسني (10 سنوات) وذياب المهيري (11 سنة)، وراشد محمد الحمادي (11 سنة)، حمد المهيري (8 سنوات) والشقيقتان كاميليا (11 سنة) وكورنيليا باجاك (10 سنوات).

ويرأس وفد المنتخب الوطني في الدوحة محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ويضم الوفد خالد محمد سلطان العويس، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد إلى جانب المدربين زهير لباط المدير الفني والمدرب ألبير تارهان.

وشهدت المراحل الأولى من البطولة تألق نجم منتخبنا الوطني وبطل العرب خليفة الرميثي، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام بعد نهاية منافسات اليوم الثالث، برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر المتسابق البولندي إريك كاسيميرشيك، بينما يأتي المتسابق البريطاني إدوارد جون ويست في المركز الثالث برصيد 14 نقطة ثم الهندية شريا كريشنا في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وكورنيليا باجاك في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وقال محمد عبدالله العبيدلي: «تأتي مشاركة المنتخب الوطني للأوبتيمست في إطار خطط وبرامج اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لتأهيل وصقل قدرات عناصر المنتخبات الوطنية خصوصاً في المراحل السنية.

وامتداداً للخطوات السابقة التي بدأ العام الجاري بالمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي التي جرت في هونغ كونغ بمشاركة 20 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي بالتعاون المستمر بين الاتحادات والأندية البحرية والرياضية فيما يخص تطوير قدرات العناصر الوطنية وتوفير الفرص المناسبة لصقل مهاراتها، مشيداً بتعاون نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي زوارق شاطئ دبي.

وقال: «إن المشاركة في البطولة تعد واحدة من المحطات المهمة التي يعول عليها الاتحاد في التجهيز المقبل للمشاركة واستمرار التفوق الكبير لأبطالنا وبطلاتنا، والذين سجلوا تميزاً غير مسبوق في عام 2024.

حيث تصدروا جدول ميداليات الشراع في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (الإمارات 2024)، كما فاز المنتخب بلقب البطولة العربية السادسة عشرة للمنتخبات التي جرت في الكويت، ونجح منتخب الفتيات في تصدر جدول ميداليات البطولة العربية الأولى لشراع الفتيات في البحرين.