بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.. 8 بطولات دولية بدبي الأسبوع الجاري

تشهد دبي تنظيم 18 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة، من بينها 8 بطولات دولية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الأسبوع الجاري، وتتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ويتصدرها طواف الإمارات العالمي للسيدات، بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، الكأس الذهبية للبولو، بطولة جيمناستكس الدولية للجمباز الفني، سباق لومان الآسيوي للسيارات، سباق قوارب التنين هونغ كونغ، وسباق نصف ماراثون برج 2 برج، وسباق دبي مسقط للإبحار الشراعي.

وتنطلق مرحلة دبي ضمن النسخة الثالثة من طواف الإمارات العالمي للسيدات السباق الوحيد في الشرق الأوسط،الذي يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتحمل المرحلة اسم «إرث دبي»، وتنطلق في الساعة 12:30 صباح اليوم من نادي ضباط شرطة دبي باتجاه خور دبي، مروراً بمختلف المناطق التراثية،ومن بينها منطقة السيف، الشندغة، وديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدرسة الأحمدية، قلعة نايف، برج نهار، وجسر أنفنتي وغيرها من المعالم التراثية الشهيرة في دبي، كما يمر موكب الطواف في المرحلة التي تمتد لمسافة 149 كيلومتراً في مناطق عديدة في دبي، ومن بينها منطقة المرموم الصحراوية، التي تضم أكبر محمية طبيعية، وتضم بحيرات صناعية، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم، على أن يكون الختام في منطقة دبي هاربور المنطقة السكنية والسياحية الفاخرة.

وتنطلق، اليوم، تحضيرات منافسات النسخة 16 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، الجائزة الكبرى 2025، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ضمن بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 52 دولة.

وتقام، الأحد، منافسات النسخة الثانية من سباق نصف ماراثون برج 2 برج، الذي تنظمه شركة إيكونيك، ويشارك فيه أكثر من 10 آلاف عداء من داخل وخارج الدولة لمسافة 21.1 كيلومتراً، ينطلقون من أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وصولاً إلى شاطئ صن ست بمنطقة جميرا، ويتضمن الحدث قرية السباق التي تقام على شاطئ صن ست، حيث يمكن للمشاركين الحصول على ملابس وتجهيزات السباق الخاصة بهم، واستكشاف مجموعة متنوعة من منتجات اللياقة البدنية، ويمكن للجمهور أيضاً الانضمام إلى أجواء المرح هذه، ومشاهدة السباق من مناطق التشجيع المخصصة لهم عبر مسار السباق.

وينطلق سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي السباق الدولي العريق بعد غد، من نادي زوارق شاطئ دبي، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، مروراً بساحل شبه جزيرة مسندم، وعبر مضيق هرمز الشهير، وينتهي إلى مسقط في مرسى بندر الروضة، ويشارك فيه نخبة فرق البحارين من مختلف دول العالم.

وتتواصل منافسات كأس دبي الذهبية للبولو 2025، التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة محلياً ودولياً، يمثلون 6 فرق هي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وجهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري.

كما يقام خلال يومي السبت والأحد المقبلين سباق لومان الآسيوي للسيارات في حلبة دبي أوتودروم، ويقام سباق قوارب التنين هونغ كونغ في خور دبي بجوار جوهرة الخليج عند الجسر العائم، وبطولة جيمناستكس الدولية للجمباز الفني في صالة جميرا الرياضية، وسباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 «قدماً» من نادي زوارق شاطئ دبي، كما تقام، يوم الأحد، بطولة السلم للدراجات الهوائية (الدورة التاسعة) في سيح السلم.

وتقام بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بعد غد في نادي النصر الرياضي، وسباق الجري العمودي إم1 في فندق ميديا وان، وسباق الجري المجتمعي للتوعية بالسرطان، وبطولة الكاراتيه ضمن ألعاب مدارس دبي في نادي شباب الأهلي دبي، وسباق تاون سكوير للجري في تاون سكوير، وألعاب دبي للصغار في داماك هيلز، وتقام، الأحد، فعاليات اليوغا في مساكن الغرير للعمال، وبطولة الكريكت في ملاعب دبي القابضة بمساكن العمال، وذلك ضمن الدورة الرياضية العمالية السادسة.