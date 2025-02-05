الجولة الثالثة من «دبي الشراعية 60 قدماً» السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2024 - 2025).

وكان مقرراً أن يقام السباق في شهر يناير الماضي، لكنه تأجل لضمان أمن وسلامة المشاركين وسفنهم، بسبب ظروف وحالة البحر حينها، ليقع اختيار اللجنة المنظمة بعد دراسة كل الظروف على يوم السبت موعداً جديد لإقامة سباق الجولة، والتي تعد المحطة الختامية قبل الوصول إلى الحدث الأكبر والأبرز في الموسم سباق القفال، والذي يصل هذا الموسم إلى النسخة رقم 34.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للسباق الكبير عبر البوابة الإلكترونية في النادي، حيث يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى موعد إغلاق باب التسجيل ظهر يوم بعد غد، ليتم بعد اعتماد وإعلان قائمة السفن المشاركة.

وقال محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في النادي: «إن التجهيزات تسير على قدم وساق من أجل إنجاح السباق المرتقب، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن اللجنة تتابع كل المستجدات التي تطرأ على حالة البحر المتوقعة يوم السباق من أجل راحة وسلامة النواخذة والبحارة المشاركين».

بروفة

وأضاف المري: «تتضمن منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الحالي 2024 - 2025 أربع جولات، نظم النادي منها جولتين العام الماضي، وتقام الجولة الثالثة يوم السبت المقبل كونها بروفة لأهل البحر قبل سباق النسخة الرابعة والثلاثين من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي والمقرر في شهر مايو المقبل».

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم سباقين اثنين ضمن جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث أسفرت النتائج فيهما عن تتويج طاقم السفينة «أطلس 12» بطلاً للجولة الأولى، بينما حصل طاقم السفينة «زلزال 25» على لقب الجولة الثانية. وشهد أول سباق أقيم للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً عام 1993 في النسخة الثالثة من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي مشاركة 16 سفينة أكملت السباق، وكان الناموس من نصيب طاقم السفينة (منصور) التي تحمل الرقم 1 حالياً.

ومن المنتظر أن يحمل السباق المرتقب الرقم 96 في سلسلة السباقات، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ إشهار سباقات هذه الفئة عام 1993 خلال النسخة الثالثة من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي، والتي شهدت سباقاً مشتركاً لفئتي القوارب 43 قدماً، والسفن 60 قدماً.