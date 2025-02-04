أبطال الشراع الحديث يتألقون في «يوم دبي البحري»

تألق أبطال الشراع الحديث في فعاليات «يوم دبي البحري» والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واستمر ليومين على شواطئ جميرا وشمل 3 منافسات هي: قوارب التجديف الحديث وقوارب الشراعية الحديثة وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، حقق نادي أبوظبي للرياضات البحرية 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، توج الفائزين سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي، ومحمد العبيدلي الأمين العام، ومحمد المري مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين، وسيف السويدي رئيس لجنة السباقات والأحداث الرياضية في أبوظبي البحري.