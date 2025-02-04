«أبوظبي للشراع» يشارك في بطولة قطر الدولية للأوبتيمست

غادر فريق أبوظبي للشراع الحديث، أمس، متجهاً إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر الدولية للأوبتيمست 2025، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 فبراير، بمشاركة 52 بحاراً ومتسابقاً يمثلون 12 دولة، من بينها الكويت، قطر، المغرب، البحرين، مصر، الهند، العراق، ليبيا، بولندا، بريطانيا، وتركيا.

ويضم وفد الفريق المتسابقين خليفة الرميثي، زايد الحوسني، ذياب المهيري، راشد الحمادي، حمد المهيري، والمدرب ألبير تارهان، إضافة إلى إداري الفريق خليفة السعدي، حيث يطمح الفريق إلى تقديم أداء مميز في البطولة وسط منافسة قوية من نخبة البحارة.