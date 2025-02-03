الحمرية بطلاً للتجديف الحديث في «يوم دبي البحري»

اختتمت أول من أمس على شواطئ جميرا، منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث «الجولة الأولى من بطولة الإمارات»، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري 2025» بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبمشاركة ما يصل إلى 40 لاعباً ولاعبة من 6 أندية، وضمن النتائج، واصل فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي تفوقه في البطولة محققاً كأس التفوق العام برصيد «71 نقطة»، فيما حل نادي الشارقة لرياضة المرأة ثانياً برصيد «36 نقطة» متفوقاً بجدارة في منافسات السيدات، بينما جاء نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثالثاً برصيد «23 نقطة»، وحل فريق شرطة دبي رابعاً بـ 4 نقاط، ونادي أبوظبي للتجديف خامساً بنقطتين، وفريق جامعة نيويورك أبوظبي سادساً بلا نقاط.

ونجح لاعبو الحمرية فرض سيطرتهم على منافسات فردي الرجال، حيث فاز خميس غانم الشامسي بالذهبية وحمد المطروشي بالفضية وسعيد جمال بالبرونزية، كما حصد ذياب العوضي الميدالية الذهبية لفردي تحت 23 عاماً، وغيث البلوشي الفضية، وعمران الشامسي البرونزية، وفي فردي الشباب، نال سلطان الشامسي الذهبية، وسالم المنصوري الفضية، وراشد آل علي البرونزية، كما حصل الفريق على ذهبية وفضية الرباعي.

تألق

ونال ثنائي الحمرية حمد المطروشي وحمد غانم الشامسي ذهبية زوجي الرجال، ونال الحمرية أيضاً عبر مبارك الياسي وحميد المطروشي الميدالية الفضية الوصيف، وحصد البرونزية ثنائي أبوظبي للتجديف مهير الحفيتي وفرشاد محمدي، وفي فئة زوجي الشباب، حصد الحمرية الأول والثاني، حيث نال سلطان الشامسي وحمد الحوسني الذهبية، وحصد راشد آل علي وسالم المنصوري الميدالية الفضية، وفي السيدات أحرز نادي الشارقة لرياضة المرأة ذهبية الرباعي ونال نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الثاني، ونجحت بشرى إبراهيم قادري في الفوز بلقب فردي السيدات من بين 6 مشاركات متفوقة على شقيقتها حمدة إبراهيم قادري الوصيفة، فيما نالت البرونزية لاعبة أبوظبي البحري إيلينا سلادو جيفيك، ونالت لاعبتا أبوظبي عهود الظاهري وإيلينا سلادو جيفيك ذهبية الزوجي، وحصلن فتيات الشارقة على الفضية والبرونزية.

وقد سيطرن فتيات نادي الشارقة لرياضة المرأة على منافسات فردي ناشئات تحت 19 عاماً، حيث نالت بشرى إبراهيم قادري الذهبية وفاطمة خلف ربيع جمعة الفضية وشمسة سلطان الشرياني البرونزية، كما نلن فتيات الشارقة ذهبية الزوجي عبر الثنائي شوق المنصوري وفاطمة خلف اللتين تفوقتا على زميلتيهما شمسة الشرياني وبشرى قادري.

وعقب نهاية المنافسات توج محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي، ومحمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد سيف المري، مشرف الحدث، الفائزين والفائزات في كافة فئات السباق، كما تم تكريم صاحب أعلى معدل نقاط في جدول الميداليات نادي الحمرية.