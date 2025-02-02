«يوم دبي البحري» يختتم اليوم في جميرا

يسدل، اليوم، الستار على فعاليات «يوم دبي البحري 2025»، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري الحالي 2025-2024

وشهدت فعاليات اليوم الأول مشاركة ما يزيد على 200 متسابق ومتسابقة من محترفي وهواة رياضات قوارب التجديف الحديث، وسباقات القوارب الشراعية الحديثة بمختلف أنواعها، إضافة إلى محبي هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك.

وتقدم أبطالنا وبطلاتنا من المنتخبات الوطنية والأندية والأكاديميات المشاركين في الحدث، والذين يمثلون عدداً من المؤسسات هي نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي زوارق شاطئ دبي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومونتي للتجديف، وشرطة دبي.

كما جمعت الفعاليات المتنوعة أبناء الجاليات المقيمة، الذين شاركوا في مختلف الفعاليات من مصر والجزائر والأردن وسوريا والعراق والمغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وبريطانيا واليونان وهولندا والتشيك وألمانيا وأيرلندا وصربيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا وبلغاريا والبرتغال والسويد وبلجيكا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وإيران والهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش.

وتستكمل اليوم منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة - الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات 2025- والتي بدأت البارحة مع المراحل الأولى للفئات اوبتسمت عام أشبال وبراعم وبنات والكا 4 والكا 6 والكا 7 عام وماسترز.

وكانت فعاليات «يوم دبي البحري 2025» قد انطلقت، أمس، مع ثلاث منافسات الأولى سباق دبي لقوارب التجديف الحديث - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025- ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025 - وسباق دبي للشراعية الحديثة -الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات 2025- والتي تختتم اليوم.

وأشاد محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتفاعل الكبير، الذي وجده الحدث من مختلف شرائح المجتمع، حيث جمعت الفعاليات عدداً كبيراً من المتسابقين من عدة جنسيات، تقدمهم أبطال الدولة في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والبحرية والأكاديميات.