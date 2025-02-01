منافسات قوية في «يوم دبي البحري» بشواطئ جميرا اليوم

تشهد شواطئ جميرا، اليوم، تظاهرة رياضية فريدة مع انطلاق فعاليات «يوم دبي البحري 2025»، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2025-2024 الذي يتضمن 3 منافسات رياضية متنوعة تستقطب عشاق وهواة ومحترفي الرياضات البحرية الحديثة الأولمبية وهواة صيد الأسماك.

وتتضمن فعاليات «يوم دبي البحري 2025» 3 رياضات متنوعة من بينها جولتان لرياضتين أولمبيتين تقامان تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الأولى لقوارب التجديف الحديث والثانية بطولة بطل الإمارات، فيما سيكون عشاق هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك على موعد مع أولى جولات بطولة الإمارات.

وينظم النادي اليوم سباق الجولة الأولى من بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث 2025، والتي تجمع عدداً كبيراً من المتسابقين والمتسابقات يمثلون الأندية الرياضية والأندية البحرية وفرق الأكاديميات والمؤسسات الوطنية.

كما تبدأ اليوم أولى مراحل منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة «الجولة الثانية من سلسلة جولات بطولة بطل الإمارات 2025» والتي تستمر حتى الغد، وتجمع أكثر من 150 متسابقاً ومتسابقة يمثلون الأندية البحرية والأكاديميات، إضافة إلى الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتجه الأنظار إلى الصراع الساخن على ألقاب 14 سباقاً متنوعاً ضمن الجولة الأولى لبطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث، حيث ستقام على فترتين بداية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً للفئات التالية: «تحت 17 سنة ناشئين وناشئات فردي وزوجي» و«تحت 19 سنة شباب وشابات فردي وزوجي» و«تحت 23 سنة رجال فردي وزوجي ورباعي» و«فردي وزوجي ورباعي رجل وسيدات ومختلط».

ويبرز في قائمة الأندية والفرق المشاركة نجوم ونجمات منتخبنا الوطني، إضافة إلى محترفي وهواة هذه الرياضة من المقيمين على أرض الدولة، والذين يمثلون العديد من الأندية، من بينها: نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشرطة دبي وجامعة نيويورك -أبوظبي وأكاديمية مونتي للتجديف.

كما سترتفع الأشرعة البيضاء في شواطئ جميرا مع بدء مراحل الجولة الثانية من سلسلة جولات بطولة بطل الإمارات 2025 والتي تتضمن فئات «الكا 7 و6 و4» و«أوبتمست»، إضافة إلى منافسات قوارب «أس بي 20» والمخصصة للفرق.

وسيكون عشاق هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك بمختلف أنواعها على موعد مع تحدٍ جديد في مسابقة دبي لصيد الأسماك «الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025»، حيث سيبدأ التنافس مبكراً صباح اليوم وحتى الرابعة عصراً موعد رفع علم نهاية المسابقة.