«دبي البحري».. خطة استراتيجية لتعزيز مكانة دبي واجهة بحرية عالمية

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوجه والخطة الاستراتيجية الجديدة 2025 - 2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية وتدعم الجهود المستمرة في المحافظة على الموروث الشعبي وتطوير الأنشطة والفعاليات المجتمعية ورعاية المواهب والفرق الرياضية والكوادر الوطنية للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وترأس أحمد سعيد بن مسحار الاجتماع الشهري لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي عقد أول من أمس بحضور كل من سيف جمعة السويدي، وخالد بن دسمال، وخالد البلوشي.

ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، والذي ناقش خلاله العديد من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها اعتماد الموازنة المالية للعام الميلادي 2025.

ويأتي اعتماد التوجه والخطة الاستراتيجية 2025 - 2027 في إطار رؤية النادي الجديدة (دبي النموذج التنافسي المستدام للرياضات البحرية)، والتي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والاستدامة مع الحفاظ على التراث البحري الأصيل.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية خمس ركائز أساسية تسهم في تحقيق الريادة على المستوى المحلي والدولي، وهي توسيع نطاق الرياضات البحرية وإشهار وإضافة المزيد من المسابقات، واستدامة تنافسية الفرق، والاستدامة المالية بتطوير الاستثمارات، والريادة في الابتكار، وترسيخ الحوكمة والتطوير المؤسسي.

كما يؤكد التوجه الاستراتيجي التزام النادي بتطوير الرياضات البحرية، وتعزيز مكانته كمنارة تضخ الموروث الشعبي وإرث الآباء والأجداد والعمل على تحقيق الابتكار ونشر الألعاب والمسابقات وتحفيز المجتمع، بما يعزز مكانة إمارة دبي كوجهة رياضية أولى على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، ويبرز الدور التاريخي الذي لعبه النادي الذي يعد من أوائل الأندية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد مجلس الإدارة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون (عام المجتمع) تحت شعار يداً بيد، يعد مبادرة وطنية رائدة تعكس جهود الدولة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتتوافق مع أهداف تعزيز المشاركة المجتمعية في الرياضة وبناء مجتمع صحي ونشط، والتي يعمل مجلس إدارة النادي على تحقيقها من خلال رسم الخطط والبرامج والاستراتيجيات.

ووجّه مجلس الإدارة في الاجتماع الإدارة التنفيذية في النادي والإدارات والأقسام المختلفة بالعمل بروح الفريق الواحد، وبذل الجهد للمزيد من المبادرات التي تخدم المجتمع وتدفع جميع شرائحه للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

والتي استهلها النادي مع بداية عام 2025 بالوصول إلى الجمهور في العديد من المواقع ومن بينها سد حتا الذي استضاف فعالية (معاً إلى حتا) الخاصة بمحترفي وهواة رياضة التجديف.

وناقش الاجتماع الجهود القائمة لاستكمال فعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025 والتي تعزز من الشراكة المجتمعية، حيث يحفل شهر فبراير بالعديد من الفعاليات.

والتي تبدأ في الأسبوع الأول منه وتستمر بشكل أسبوعي وتتنوع بين الرياضات التي يحبها هواة ومحترفو صيد الأسماك ورياضات الشراع والتجديف الحديث الأولمبية وعشاق الرياضات البحرية التراثية والزوارق والدراجات المائية.

تحضيرات

واطمأن مجلس الإدارة خلال الاجتماع على التحضيرات الجارية لبدء المشاركات الدولية في بطولات العالم ومن بينها التجهيزات للمشاركة في أولى جولات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- التي ستبدأ من الفجيرة منتصف شهر فبراير المقبل ويسجل فيها (أسياد البحار) المشاركة عبر زورق فيكتوري.

كما بارك مجلس إدارة النادي توقيع عقد انضمام كل من الأمريكي شون تورنتي والفنلندي إليك ويكستروم إلى فريق الفيكتوري، للمشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1»، متمنين لهما ولبطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم التوفيق في مشوار البطولة العالمية 2025، والتي تبدأ في النصف الأول من شهر مايو المقبل وتنطلق من فيتنام.

واطلع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه على تجهيزات النادي للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب 2025، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي في واجهة دبي هاربور خلال الفترة من 19 - 23 فبراير الجاري.

حيث سيشارك النادي بجناح خاص في قلب الموقع يضم أحدث ما أنتجه مصنع الفيكتوري من زوارق وقوارب ودراجات مائية، فضلاً عن إبراز أنشطة وفعاليات النادي.

بالإضافة إلى منصة خاصة في ساحة الزوار وجمهور الحدث لعرض مشاركات المتسابقين في بطولة دبي لصيد الأسماك 2025 (كنعد وسكل)، فضلاً عن مسابقة العرض الليلي والتي تجمع هواة رياضات الدراجات المائية.