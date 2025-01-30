بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك الأحد

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والتي ينظمها النادي الأحد، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري 2025»، وضمن المبادرات المجتمعية في الموسم الرياضي الحالي 2024 - 2025.

وتحظى منافسات وبطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك بشعبية كبيرة في الدولة، إذ تمارس وتنتشر بشكل واسع حول شواطئ دبي، وقد حرص النادي على تنظيمها سنوياً منذ عدة سنوات، ونجحت في استقطاب قاعدة عريضة من الممارسين، مما عزز مكانتها بين الفعاليات، حيث ستمثل البطولة المرتقبة الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025، والتي يشرف عليها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وأخطرت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة بكل التفاصيل والشروط المستحدثة من أجل استكمال إجراءات المشاركة في الحدث، وفق ضوابط اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حيث أعلنت عن تنظيم الحدث، وحدد يوم السبت المقبل كآخر موعد للتسجيل، فيما قررت بدء إجراءات المشاركة مبكراً، وانطلاقة المنافسة في السابعة والنصف صباحاً حتى الرابعة عصراً موعد ختام الفعالية.

وحددت اللجنة المنظمة فئتين للتنافس في البطولة الأولى السمكة الأكبر وزناً (ضمن بطولة الإمارات)، والثانية مجموع أوزان الأسماك المسموح بصيدها، مع الالتزام بشروط المشاركة الصحيحة في تصوير الصيد وتوثيقه، وذكر كلمة السر الخاصة بالفعالية، ومن ثم يتم اعتماد المشاركة.