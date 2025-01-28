الإمارات للرياضات البحرية يختار راعياً جديداً لبطولة «صيد الكنعد»



أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اختيار شركة «دلما مارين» راعياً رسمياً لبطولة الإمارات لصيد الكنعد 2024-2025.

وتسلط البطولة الضوء على التراث البحري، وتقام على جولتين، الأولى في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من 18 وحتى 22 فبراير، والثانية في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية من 17 وحتى 20 أبريل، لتحديد هوية بطل الإمارات.

وأكد أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن الشراكة مع «دلما مارين»، تعد ركيزة أساسية في الجهود الرامية لتعزيز مكانة الرياضات البحرية بالدولة، مشيراً إلى أن هذه البطولة ليست مجرد سباق رياضي، وإنما تمثل منصة تجمع بين تراثنا البحري الغني وروح التحدي والابتكار، ما يبرز تطلعاتنا لتحقيق أهداف مبادرة «عام المجتمع».