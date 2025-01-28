3 منافسات في «يوم دبي البحري» السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 3 منافسات رياضية بحرية، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري 2025»، والذي ينظمه النادي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2025-2024 يومي السبت والأحد المقبلين على مياه شواطئ دبي.

وقال محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشئون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن فعاليات «يوم دبي البحري» تتضمن 3 منافسات رياضية بحرية مثيرة، من بينها سباقان لرياضتين أولمبيتين، الأول الجولة الأولى من بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث، والثاني الجولة الثانية من بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث، أما الحدث الثالث فسيكون منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك.

وقال محمد المري: «سباقا قوارب التجديف والشراع الحديث يقامان بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبمشاركة عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات من أبطال وبطلات الدولة والجاليات المقيمة على أرض الدولة، يمثلون عدداً من الأندية الرياضية والأندية البحرية، وفرق الأكاديميات، فيما يحظى الحدث الثالث وهو منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك بشعبية كبيرة.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث 2025 مشاركة كبيرة في فئات الجولة، والتي تتضمن 14 فئة متنوعة بين فردي وزوجي، ورباعي قوارب التجديف الحديث «رجال وسيدات»، وزوجي ورباعي مختلط للناشئين والشباب والكبار.

وتعود منافسات قوارب الشراع الحديث للبحار مجدداً في منافسات الجولة الثانية، التي تقام على شواطئ دبي بعد الختام المثير للجولة الأولى، التي جرت في جميرا، حيث يحتدم الصراع على ألقاب الفئات أوبتمست والكا 4 و6 و7، إضافة إلى قوارب الإبحار الشراعي «أس بي 20».

كما تجمع منافسات بطولة بطل الإمارات للشراع 2025 نخبة من نجوم ونجمات المنتخبات الوطنية، الذين احتلوا المراكز الأولى بجدارة في البطولات العربية في الكويت والبحرين، إضافة إلى منتسبي ومنتسبات فرق الأندية الرياضية والأندية البحرية وفرق الأكاديميات المتخصصة في الرياضات الشراعية، كذلك يترقب عشاق هواية صيد الأسماك بقوارب كاياك منافسات بطولة دبي للموسم 2025-2024، حيث أعلن النادي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة، والتي تجمع نخبة من عشاق البحر، ومن محبي هواية صيد الأسماك.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز والترتيب لتنظيم السباقين اللذين يأخذان أهمية كبيرة في روزنامة النادي.