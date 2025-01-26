«غازي 103» بطل «أريلة للمحامل الشراعية 60 قدماً»

فاز المحمل «غازي 103» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي بسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً والذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني «زلزال 25» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد جمعة المرزوقي، وحل في المركز الثالث «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري.

وتابع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق من المسار، وتوج أطقم المحامل الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في احتفالية كبيرة، ورصدت لهم جوائز و3 سيارات دفع رباعي إلى جانب تخصيص جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة والأخرى.

وأقيم السباق وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وبمشاركة 88 محملاً على متنها 1780 بحاراً، وانطلقت المحامل من عالي ميناء خليفة حتى خط النهاية أمام سارية العلم على كورنيش أبوظبي، وشهد السباق منافسة قوية ومثيرة ودخولاً جماعياً لمحامل المقدمة عند خط النهاية.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، دعم القيادة الرشيدة للتراث بشكل عام، والبحري على وجه الخصوص، ما عزز ترسيخ قيمه وتقاليده في وجدان الملاك والنواخذة والبحارة، والتمسك بإرث الأجداد والآباء عبر نقله للأجيال بكل تفاصيله، مشيداً برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، للفعاليات التراثية والبحرية وسباقاتها المختلفة ودعمها والحرص على استمرارها.

وهنأ الفائزين وشكر المشاركين على حضورهم لإنجاح السباق، وقال: إن سباقات المحامل الشراعية 60 قدماً تمثل التحدي الأكبر بين الفئات الأخرى، وترسم سباقاتها ملاحم بطولية، وتقدم صورة متكاملة لما كان يقوم به الأجداد والآباء في التنقل والحصول على خيرات البحر.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن سباق أريلة يعد محطة مهمة ضمن أجندة سباقات الموسم بعراقته وقوته والمشاركة الكبيرة التي يحظى بها، والتنافس القوي بين المحامل التي ترسم لوحة تسعد المشاركين والمنظمين وأيضاً المتابعين على الشاطئ. حضر التتويج سيف سيف السويدي، رئيس لجنة السباقات والأحداث الرياضية في النادي، وناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي بالإنابة، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية.