نجاح كبير لفعالية «معاً إلى حتا» للتجديف

حققت فعالية «معاً إلى حتا»، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم أمس، على مياه بحيرة سد حتا، نجاحاً فنياً وتنظيمياً، تمثل في مشاركة أكثر من 30 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا على ألقاب 3 فئات قوارب زوجي، وفردي كاياك، وألواح واقف.

واستقطب الحدث اهتمام محترفي وهواة رياضات التجديف، حيث تقدم أبطالنا من أندية الدولة والأكاديميات، إلى جانب عدد من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة من مصر وسوريا ولبنان والمغرب وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وباكستان.

وخطف متسابقو نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الأضواء في المنافسات، حيث سيطروا على سباق زوجي كاياك، محرزين المراكز الثلاثة الأولى، عبر الثنائي عماد بن ربيع، وحسن الحوسني (الأول)، وراشد الياس ويونس شرار (الثاني)، وأحمد الضنحاني وعيسى الحوسني (الثالث).

ونجح بطلنا محمد سيف النقبي في إحراز فضية منافسات سباق قوارب كاياك فردي خلف المتسابق المغربي عماد بوربيع، بينما احتل المتسابق السوري المختار أبو ربيع المركز الثالث.

وعاد الامتياز في منافسات سباق ألواح التجديف واقف إلى المتسابق السوري المختار أبو ربيع، الذي تفوق على جميع المشاركين، ومن بينهم البريطانية اليسون كوك، الفرنسي سيدريك هالوين، أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وعقب ختام الفعالية قام محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية، والعقيد علي عبدالله النقبي من مركز شرطة الموانئ بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل سباق، كما جرى تكريم شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركة هتان للاستثمار المشغل لمؤسسة حتا كاياك.