«معاً إلى حتا» تجمع هواة ومحترفي التجديف اليوم

تجمع فعالية «معاً إلى حتّا» بداية من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم هواة ومحترفي رياضات التجديف على قوارب كاياك وألواح واقف، في تحدٍ رياضي جديد على مياه بحيرة سد حتّا بين جمال الطبيعة الخلاب وفي أجمل وجهات إمارة دبي السياحية.

وينظم الفعالية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن المبادرات المجتمعية في الموسم الرياضي البحري 2024-2025، وفي إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بزيادة عدد ممارسي الرياضات البحرية وإبراز التنوع السياحي في إمارة دبي بالخروج إلى المسطحات المائية في الإمارة، لما يميز بحيرة سد حتّا التي تعد من أفضل الوجهات لممارسة هوايات رياضات التجديف بمختلف أنواعها وسط جمال الطبيعة بين جبال حتّا الخلابة.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاته لإنجاح الفعالية، اليوم ، بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في حتّا، من بينها (حتّا كاياك)، التي توفر الدعم اللوجستي في الحدث عبر موقعها المميز في قلب سد حتّا. وتتضمن فعالية «معاً إلى حتّا» سباقين لفئتي قوارب التجديف على قوارب كاياك وألواح التجديف واقف.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن الفعالية المرتقبة اليوم تأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي واهتمامه المستمر بالرياضات المجتمعية.

كما أنها تعكس جهود القائمين على مجلس الإدارة من أجل إحداث التنوع في الأنشطة والفعاليات بالخروج إلى أماكن جديدة وجميلة ومسطحات مائية مميزة مثل سد حتّا، إحدى الوجهات السياحية الرائعة . وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي: إن النادي يحرص على إحداث التنوع في مختلف الأنشطة والفعاليات.

مبيناً أن تنظيم فعالية التجديف في بحيرة سد حتّا هو فكرة تتجدد كل موسم بعد نجاح التجارب السابقة، حيث نظم النادي مهرجاناً في المكان نفسه حقق أهدافه بجذب محبي وهواة الرياضات البحرية، وخاصة التجديف بقوارب كاياك وألواح واقف، إلى القدوم إلى هنا والاستمتاع بمشاركات مميزة في أجواء رائعة ومختلفة.

ووجّه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية دعوة مفتوحة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في السباقين المجتمعيين في فئتي قوارب التجديف كاياك وألواح التجديف واقف كفرصة رائعة للجميع من محترفين وهواة للمشاركة والتنافس في أجواء مميزة يملأها الحماس والإثارة وسط الطبيعة الخلابة، وإبراز مهاراتهم على مسار السباق.