أصداء عالمية لعودة تورنتي إلى «فيكتوري» للفورمولا 1

حظي قرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاقد مع البطل العالمي شون تورنتي ليكون قائداً لفريق فيكتوري في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1- بأصداء واسعة في أروقة البطولة العالمية، التي يرقب عشاق الرياضات البحرية انطلاقتها القوية والمثيرة والمشوقة في موسمها الجديد 2025.

ونشر الموقع الرسمي لبطولة العالم تقريراً مفصلاً عن المتسابق تورنتي ومسيرته الممتدة مع البطولة العالمية، التي برز فيها كمتسابق مع الفريق القطري، ثم انضمامه بعدها لفريق فيكتوري، الذي قضى معه 3 مواسم 2015 و2016 و2017، قبل انتقاله إلى فريق أبوظبي من 2018 حتى 2023.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات شون تورنتي بعد قرار العودة إلى فيكتوري من جديد، حيث قال: «إن الوقت قد حان لتحقيق الحلم الكبير مع الفريق، والذي رسمه منذ الانضمام لبطولة العالم عام 2015، وهو الموسم الذي سجل فيه الفريق بداية قوية مكنته من إنهاء الموسم حينها في المركز الثالث وقادته ليكون منافساً قوياً في الموسم التالي 2016، والذي أنهاه وصيفاً.

وأكد شون تورنتي أنه مع زملائه في الفريق الثنائي بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، والفنلندي اليك، يسعون إلى تحقيق هدف كبير هو معانقة اللقب، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، وحان وقته مؤكداً أن كل المعطيات تشير إلى أن الجميع في النادي وإدارة الفريق يعملون بجد واجتهاد للوصول إلى الهدف.

مهمة صعبة

ويدرك تورنتي أن المهمة في موسم 2025 لن تكون سهلة في وجود نخبة من المنافسين أصحاب التاريخ والعطاء مثل حامل اللقب المتسابق السويدي جوناس اندرسون، قائد فريق فيتنام، ومواطنه اريك ستارك قائد زورق أبوظبي، والكندي روستي وايت قائد فريق الشارقة وصيف البطولة الماضية، والفرنسي بيتر مورين، قائد زورق الصين

الجدير بالذكر أن فريق فيكتوري -فورمولا 1 - خاض مؤخراً معسكراً تدريبياً قصيراً في دبي اختبر خلاله ثلاثي الفريق المتسابقين شون تورنتي، وبطلنا أحمد الفهيم، والفنلندي اليك ويكستروم الزوارق، وأجروا التجارب على مسارات مشابهة لجولات بطولة العالم استعداداً للمرحلة المقبلة، ولضمان أفضل جاهزية ممكنة بإشراف ومشاركة الجهازين الإداري والفني لفريق فيكتوري.

حقق شون تورنتي نجاحات بارزة في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1- بدأها عام 2013 بالمركز الثاني مع فريق قطر، والمركز الثالث في 2014، ثم المركز الثالث والمركز الثاني على التوالي عامي 2015 و2016 مع فريق فيكتوري قبل انتقاله إلى فريق أبوظبي، الذي عانق معه اللقب العالمي ثلاث مرات في 2018 و2019 و2022، وخلال مسيرته في البطولة العالمية حقق الفوز بألقاب الجائزة الكبرى 11 مرة خلال 65 سباقاً، من بينها لقب تاريخي واحد، أهداه إلى فريق فيكتوري في جائزة الشارقة عام 2016، ليكون الفوز الأول لفيكتوري في تاريخ مشاركات الفريق في الحدث، بينما كان آخر تتويج حققه في البرتغال مع فريق أبوظبي في سان نازارو عام 2022.