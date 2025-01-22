سباق «معاً إلى حتّا» للتجديف السبت في بحيرة السد

تستضيف بحيرة سد حتّا يوم السبت المقبل فعالية «معاً إلى حتّا»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن المبادرات المجتمعية في الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025، وتتضمن سباقين لقوارب التجديف على قوارب كاياك وقوارب واقف.

ويقام الحدث في إطار اهتمام مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار بالفعاليات المجتمعية وزيادة عدد ممارسي الرياضات البحرية، وإبراز التنوع السياحي في إمارة دبي بالخروج إلى المسطحات المائية في الإمارة، حيث تعد بحيرة سد حتّا من أفضل الوجهات لممارسة هوايات رياضات التجديف بمختلف أنواعها، وهو ما يوفر مناخاً مناسباً للباحثين عن المتعة وسط جمال الطبيعة بين جبال حتّا الخلابة.

وتابع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزات الحدث الكبير بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في حتّا ومن بينها حتّا كاياك، حيث سينطلق البرنامج في الفترة الصباحية مع وصول المشاركين وبدء عملية التسجيل وإجراء التدريب الرسمي قبل انطلاق الفعالية عند الحادية عشرة صباحاً.

ووجّه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دعوة مفتوحة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في السباقين المجتمعيين في فئتي قوارب التجديف كاياك وقوارب التجديف واقف، حيث ينتظر أن يقام الحدثان في فترة الظهيرة يوم السبت على كورس ومسار خاص في قلب سد حتا.

فرصة رائعة

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المشرف العام على الحدث: تعد الفعالية فرصة رائعة لجميع شرائح المجتمع من محترفين وهواة للمشاركة والتنافس في أجواء مميزة يملؤها الحماس والإثارة وسط الطبيعة الخلابة في كورس احترافي داخل مياه سد حتّا بمشاركة متنوعة من عشاق هذه الرياضة.

وأضاف المري إن الفعالية تأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي واهتمامه المستمر بالرياضات المجتمعية وإحداث التنوع في الأنشطة والفعاليات بالخروج إلى أماكن جديدة وجميلة مثل سد حتّا، والذي يحتل مكانة خاصة في إمارة دبي كأحد الوجهات السياحية الرائعة، والتي تظل محط أنظار الجميع في شتاء دولتنا الجميل.