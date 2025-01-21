أحمد بن حمدان يتوج الفائزين في "بطل الإمارات للشراع والتجديف"

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الفائزين في منافسات الجولة الأولى من بطولة بطل الإمارات للشراع والتجديف الحديث 2025، التي نظمها نادي زوارق شاطئ دبي.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد ال نهيان، منافسات اليوم الثاني والختامي، وسلم الفائزين الميداليات، وذلك بحضور محمد راشد الرميثي رئيس نادي العديد للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله العبيدلي الامين العام للاتحاد، وسيمون ريفيس رئيس مجلس الادارة في نادي زوارق شاطئ دبي.

وتنافس في السباق أكثر من 149 لاعبا ولاعبة، من مختلف الأندية الرياضية والبحرية وفرق الأكاديميات في الدولة على ألقاب فئات أوبتمست عام، وأولاد، وبنات والكا 4، فتيات وناشئين والكا 6 فتيات وشباب، والكا 7، والترتيب العام، وماسترز وفئة قوارب (أس بي 20) التي شهدت مشاركة أكثر من 20 فريقا.