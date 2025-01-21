تتويج أبطال زوارق الفورمولا 4

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أبطال الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 في أبوظبي. وتصدر سلطان الفلاحي، قائد زورق 3 منافسات اليوم الأول. كما تمكن سلطان الفلاحي من تحقيق لقب الجولة في منافسات اليوم الثاني الختامية. وشارك في المنافسات 12 متسابقاً من الإمارات، والكويت، واليمن والسودان.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بنجاح البطولة، التي تعزز ريادة دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، وحرصها على تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وقال إن نجاح البطولة ثمرة العمل الجاد والالتزام، الذي أظهره جميع المشاركين والمنظمين، كما يعكس الاهتمام بتطوير الرياضات البحرية، سواء على مستوى البنية التحتية أو التنظيم، كما أن الإقبال الكبير، الذي شهدته البطولة، يؤكد شغف الجميع برياضة الزوارق السريعة.