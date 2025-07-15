"فريق أبوظبي" يشارك في مونديال الفورمولا 2 للزوارق السريعة في ليتوانيا

يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تستضيفها مدينة كلابيديا في ليتوانيا يومي 18 و19 يوليو الجاري، ضمن نخبة المتسابقين من حول العالم.

ويشارك الفريق بالزورق رقم 1 بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، إلى جانب الزورق رقم 35 بقيادة منصور المنصوري، للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، وتغادر بعثته الرسمية غدا إلى ليتوانيا.

وتم إقامة الجولة الأولى في مدينة برنديسي بإيطاليا في يونيو الماضي، وشهدت تعرض القمزي لعطل فني أبعده عن المنافسة، وزورق المنصوري لانقلاب في آخر دورات السباق، وحقق لقبها البريطاني ماثيو بالفيرايمان، وجاء الفرنسي بيتر مورين ثانياً، والسويدي ويلمر وايبرج ثالثاً.

ويمتلك راشد القمزي الرصيد الأفضل بين كل المشاركين، بحصد اللقب العالمي خمس مرات، ليكون صاحب الترشيح المميز للفوز بلقب الموسم الحالي.

وأكد ناصر الظاهري رئيس البعثة، أن المشاركة في الجولة الثانية تمثل محطة محورية للفريق في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي، مشيرا إلى أهمية التركيز على حصد أكبر عدد من النقاط لتعزيز موقع الفريق في الترتيب العام للبطولة.