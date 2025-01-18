الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للفورمولا 4 اليوم

تنطلق، اليوم، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «فورمولا 4»، بمشاركة 12 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها. وتختتم البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بعد غدٍ «الأحد» على مياه كورنيش أبوظبي.

وتبدأ فعاليات البطولة بفتح منطقة الصيانة والتسجيل والفحص الفني عند الساعة 8 صباحاً، ثم يعقد اجتماع السائقين والتجهيز للتجارب الحرة بين الساعة 10:30 صباحاً و12:30 ظهراً، بينما تقام التصفيات التأهيلية عند الساعة 1:30 ظهراً، وصولاً إلى منافسات السباق الأول.

ويشهد يوم غدٍ بداية التجارب الحرة عند الساعة 10:00 صباحاً، تليها التصفيات التأهيلية عند الساعة 12:00 ظهراً، قبل انطلاق جولة العرض الساعة 2:30 ظهراً، ثم السباق الرئيسي الثاني الساعة 3:00 عصراً، ويختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز في الساعة 4:30 مساء.

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن تنظيم السباق على مدار يومين يمنح المتسابقين فرصة دخول أجواء السباقات العالمية وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن استضافة الجولة الثالثة تعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضات البحرية.