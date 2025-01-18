زوارق فيكتوري تختبر جاهزيتها لمونديال فورمولا

أنهى فريق فيكتوري معسكراً تدريبياً قصيراً في جبل علي، في إطار التحضير والتجهيز المبكر للمشاركة في موسم سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) لعام 2025.

وشارك في التجارب والتدريبات العناصر الجديدة، والتي تم التعاقد معها للمشاركة في البطولة العالمية بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم والأمريكي شون تورنتي بطل العالم 3 مرات، والذي خاض مع الفريق تجربة سابقة بين 2015 و2017 والفنلندي الشاب إليك ويكستروم، الذي يعود للبطولة العالمية من جديد بعد مشاركته عام 2022.

وقال أحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المعسكر كان فرصة جيدة لتعارف المتسابقين مبكراً وخلق انسجام بين عناصر الفريق في الجهازين الفني والإداري والمتسابقين استعداداً للموسم الجديد، والذي يطمح الفريق من خلاله لمعانقة اللقب في وجود أسماء جديدة مثل الأمريكي شون والفنلندي اليك وأيضاً بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم.

ووجه أحمد علي السميطي الشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الاهتمام ومتابعة الفريق وكذلك جهود محمد عبد الله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي، مما أسهم في إنجاح البرنامج الذي استضافة منتجع وفندق جبل علي.