«سباق أريلة» للمحامل الشراعية ينطلق 25 يناير

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنظيم «سباق أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يوم 25 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وأكد النادي أن يوم 26 يناير سيكون احتياطياً لتنظيم السباق حسب الأحوال الجوية، وذلك ضمن برنامج الفعاليات التراثية خلال الموسم الحالي بإقامة سباقات لكل فئات المحامل، بمشاركة أكثر من 90 محملاً على متن كل محمل 20 بحاراً.

ويقام سباق الجولة الثالثة لهذه الفئة لمسافة 28 ميلاً بحرياً، وتنطلق المحامل من ميناء خليفة حتى خط النهاية أمام سارية العلم على كورنيش أبوظبي، لتتويج الفائزين، إذ رصدت 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتوجه سيف سيف السويدي، رئيس اللجنة المنظمة للسباقات والأحداث الرياضية في النادي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعايته للسباق، ودعم سموه للأنشطة التراثية البحرية وسباقاتها المختلفة، مشيراً إلى اكتمال الترتيبات كافة لتنظيم السباق، وفق الخطة المقررة، بأعلى معايير السلامة للمشاركين.