تأجيل الجولة الثالثة من «دبي الشراعية 60 قدماً»

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل موعد إقامة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة من بطولة 2024-2025)، والذي كان مقرراً غداً، إلى موعد جديد يتحدد لاحقاً بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

وجاء القرار بعدما رصدت اللجنة المنظمة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر المتوقعة يوم السباق، والواردة من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة، حسبما أكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي.

وأخطر النادي رسمياً الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين بالقرار الذي أصدره من أجل أمن وسلامة المتسابقين المشاركين، وكذلك السفن المشاركة.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد السباق، والذي يمثل المحطة الثالثة في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في الأسابيع المقبلة قبل موعد انطلاق عرس سباقات الموسم الرياضي البحري النسخة رقم 34 من كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي سيقام في شهر مايو المقبل.