3000 مشارك في «دولية دبي للألعاب المائية»

كشف مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لبطولة دولية للألعاب المائية بين 21 مارس و21 أبريل 2025، في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة أكثر من 3000 سباح وسباحة من 40 دولة، وينظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة وعدد من الأكاديميات المحلية، وتشمل 5 ألعاب رياضية مائية هي: الغطس، كرة الماء، السباحة الفنية، السباحة في المياه المفتوحة، والسباحة.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة، عبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي.

وأكد عبدالله شهداد استضافة بطولة بهذا الحجم يعزز مكانة مجمع حمدان الرياضي الذي بات مسرحاً لأقوى المنافسات في الرياضات المائية، والعديد من الرياضات الأخرى، وقال: «يسرنا في مجمع حمدان الرياضي الذي يقع تحت مظلة مجلس دبي الرياضي استضافة هذا الحدث الدولي الذي يجمع عدداً كبيراً من الفرق والأندية من مختلف دول العالم.

وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للسباحة، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة، حيث وصل عدد المشاركين لأكثر من 3000 سباح وسباحة من 40 دولة من بينهم 1200 مشارك من خارج الدولة أي بنسبة 40 % من إجمالي عدد المشاركين، يتنافسون في 5 ألعاب رياضية مائية على مدار 5 أسابيع، ونتوقع أن تشهد هذه البطولة نجاحاً كبيراً».