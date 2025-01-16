اعتماد اتحاد الشراع والتجديف مركزاً عالمياً للتطوير والتدريب



حقق اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إنجازاً إدارياً فريداً مع بداية عام 2025 بحصوله على شهادة الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للشراع مركزاً عالمياً للتطوير والتدريب في الرياضات الشراعية الحديثة.

ويبرز هذا الإنجاز الكبير الجهود الحثيثة والعمل الكبير، الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، حيث يمثل هذا الاعتراف الدولي نجاحاً رائعاً وكبيراً بعد النجاحات الكبيرة، التي تحققت في الفترة الماضية، ومن بينها فوز رئيس الاتحاد بمنصب رئيس المجموعة (آي) ونيله عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدورة الأولمبية 2024-2028.

وأصبح اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث واحداً من بين 18 اتحاداً وطنياً حول العالم ينال هذا الاعتراف الدولي من بين الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وعددها 149 اتحاداً وطنياً، الأمر الذي يعتبر مكسباً جديداً للاتحاد ورياضة الشراع الحديث الإماراتية، والتي سجلت حضوراً متميزاً على الساحات العالمية والقارية والإقليمية، بفضل دعم المسئولين وجهود الاتحاد والأندية البحرية والرياضية والفرق والأكاديميات.

وتسلم محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث شهادة الاتحاد الدولي للشراع في أبوظبي مؤخراً، حيث تسلمها من وفد الاتحاد الدولي ومشرفي البرنامج المفتشين الدوليين البريطاني ريتشارد بريس، والقبرصي بيانيس.

وهنأ محمد عبدالله العبيدلي بالنجاح الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، والذي يتطلع من خلال استراتيجية العمل لوضع بصمة بارزة، حيث نجح في تحقيق العديد من المكاسب الإدارية، من بينها حضوره كونه عضواً فاعلاً في الاتحادين الدولي والآسيوي، بفضل دعم ومساندة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد.

وقال: إن المكاسب التي تحققت في الدورة الحالية لمجلس الإدارة كانت متميزة وكبيرة، ويكفي فوز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برئاسة المجموعة (آي)، ليصبح عضواً في الاتحاد الدولي للدورة 2024-2028، كما أن الدولة حظيت باستضافة أول دورة دراسات دولية لمديري السباقات للعنصر النسائي على مستوى العالم، كما نفذ الاتحاد وللمرة الأولى برنامجين للمدربين والقياسات في الشراع الحديث، فضلاً عن نتائج المنتخبات الوطنية التي تنوعت بالإنجازات عالمياً وآسيوياً وإقليمياً، وأبرزها حصاد 2024 كأفضل منتخب عربي في فئتي الرجال والسيدات.

وكشف الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن الاعتراف الذي حصل عليه الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي يمنحه فرصة تصنيف الأندية الرياضية والبحرية في الدولة حسب متطلبات الاتحاد الدولي، لتكون مراكز تدريب وتطوير عالمية، مشيراً إلى أن الحصول على هذا الاعتراف كان ثمرة جهود متصلة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي واللجنة المشرفة على البرنامج، والتي كللت في النهاية بالحصول على الشهادة العالمية.