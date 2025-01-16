موسم سباقات التجديف الحديث ينطلق 25 يناير الجاري

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برنامج جولات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث لعام 2025، والتي ستشمل العديد من المحطات، تبدأ نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية العام.

وأخطر اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث جميع الأندية الرياضية والبحرية والفرق والأكاديميات بمواعيد جولات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث، والتي تنطلق 25 يناير الجاري.

وتشمل كل جولة من جولات البطولة 14 سباقاً متنوعاً. وتتضمن المنافسة أربع جولات تتنقل بين إمارات الدولة، حيث تنطلق أولى جولات البطولة من الفجيرة تحت ضيافة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. وتنتقل البطولة في الجولة الثانية إلى شواطئ دبي، التي تحتضن المنافسات في الأسبوع الأول لشهر فبراير المقبل بتنظيم وإشراف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتقام منافسات الجولة الثالثة خلال الفترة من 19 - 20 أبريل المقبل تحت ضيافة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، ويستضيف نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباقات الجولة الرابعة على مياه كاسر الأمواج خلال الفترة من 17 - 18 مايو المقبل.