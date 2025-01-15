دبي تستضيف الملتقى الشهري لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن تنظيم الملتقى الشهري الثالث لقيادات الرياضات البحرية، المقرر انعقاده الجمعة المقبل، في فندق حياة بالاس جميرا بدبي، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل المباشر بين قيادات الرياضات البحرية والمتسابقين، بما يسهم في بناء علاقات قوية، ودعم المسيرة الرياضية للمتسابقين، لتحقيق مزيد من النجاحات.

ويسعى الاتحاد من خلال هذا الملتقى إلى تمكين المتسابقين من المشاركة في صياغة الرؤى المستقبلية للرياضة، ومناقشة آرائهم وتحدياتهم، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرياضية المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى حضوراً لافتاً، يضم القيادات والمسؤولين من الأندية والجهات البحرية بالدولة، بالإضافة إلى مجموعة من المتسابقين والخبراء، حيث سيتم التركيز على مناقشة الفرص المستقبلية لتطوير الرياضة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأكد أحمد الشرياني، أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن هذا الملتقى يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير الرياضة. وقال: «نسعى لفتح قنوات حوار مباشرة مع المتسابقين، لأن سماع آرائهم يمثل أساساً لتحقيق بيئة رياضية مثالية. هدفنا أن نكون داعمين لكل متسابق وإلهامه، ليكون سفيراً مميزاً للرياضات البحرية».

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الاتحاد، لتعزيز التفاعل مع المتسابقين، وتمكينهم من تحقيق التميز، سواء من خلال الأنشطة المحلية أو التنافس في المحافل الدولية.